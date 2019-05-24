استهداف الفرع الثاني لمول البشير بالنجف

2019/05/24 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت مجموعة مجهولة تستقل ، الفرع الثاني لمول البشير في احد الأحياء الشمالية بالنجف.

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