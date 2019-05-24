العراق يصنع 8 رافعات نهرية ثقيلة

2019/05/24 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة ابن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة بتصنيع ثمانية رافعات نهرية حمولة 60 طنا لصالح وزارة الموارد المائية.ونقل بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى عن مدير عام الشركة حيدر طاهر جاسم قوله أن “الشركة قامت ولاول مرة في العراق بتصنيع 8 رافعات حمولة كل رافعة ٦٠ طناً لصالح دائرة

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