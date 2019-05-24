2019/05/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / اربيل

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، المستجدات والتطورات السياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان للديمقراطي الكردستاني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بارزاني استقبل علاوي في مصيف صلاح الدين، وجرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وكذلك الحرب ضد داعش”.

وأضاف، ان “بارزاني وعلاوي بحثا كذلك آخر المستجدات والتطورات في المنطقة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وعلاوي يبحثان المستجدات السياسية في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وعلاوي يبحثان المستجدات السياسية في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).