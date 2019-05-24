من اسر داعش ، الى موظفة مكافحة ، الى مدافعة عن المرأة ..

2019/05/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : ذياب غانم حلا ذات ال 23 ربيعا كانت تعيش مع عائلتها في مجمع تل قصب جنوب قضاء شنگال /سنجار حياة طبيعية حالهم حال جميع اهالي قضاء شنگال، كانت لها احلامها و طموحاتها و لكن صعوبة الحياة و هجوم تنظيم داعش وقع عائقا امام حلا لتحقق احلامها و تعيش حياتها كما يعيش الجميع ..[…]

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