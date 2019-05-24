لدغ الأفاعي يقتل 140 ألفا كل عام

2019/05/24 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تنشر منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية الأولى على الإطلاق لمعالجة مشكلة لدغ الأفاعي، بهدف خفض عدد الأشخاص الذين يموتون أو يتعرضون لإصابة بإعاقة، بمقدار النصف بحلول عام 2030.فما يقرب من 3 ملايين شخص يتعرضون للدغات ثعابين سامة محتملة كل عام، مما يؤدي إلى وفاة 138 ألف شخص.وأعلنت شركة ويلكوم تراست البريطانية […]

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