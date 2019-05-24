خرازي:ايران مستعدّة للتصدّي للولایات المتّحدة بجمیع الأشکال

2019/05/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الديبلوماسي الايراني صادق خرازي أن ايران مستعدّة للتصدّي للولایات المتّحدة بجمیع الأشکال وقد صمّمت برامجها في حال وقوع حرب من الجانب الاميركي.وعبر برنامج “من طهران” على شاشة العالم قال خرازي أنه لایمکن التنبّؤ بتوجّه الولایات المتّحدة أو الإستراتیجیة الموجودة في مخیّلتها.فالرسائل المختلفة التي یبعث بها الأمریکیون بشکل مباشر أو غیر مباشر تشیر

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