2019/05/24 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين استمراره في توطين رواتب موظفي دوائر الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية (الماستر كارد).ودعا المصرف في بيان وتلقته وكالة صدى “وزارات ودوائر الدولة الذين لم يتم توطين رواتب موظفيهم الى الإسراع في انجاز هذه الخطوة وتوطين رواتبهم لدى المصرف والاستفادة من السلف والقروض والتسهيلات المالية المقدمة منه”.وأوضح، ان “عملية توطين رواتب موظفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوضح إمتيازات توطين رواتب الموظفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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