تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا

2019/05/24 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الجمعة (24 أيار 2019)، استقالتها من المنصب، فيما أشارت الى أنها ستستمر بإدارة المنصب حتى بداية حزيران المقبل.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، أني "اعلن استقالتي من منصبي كرئيس وزراء بريطانيا"، مبينة أنها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران المقبل".

وكانت زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، قد استقالت من منصبها الوزاري، أمس الخميس، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وجاءت استقالة أندريا وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة "بريكست" التي تصر عليها زعيمة حزب المحافظين رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتحدث عدد من وزراء الحكومة إلى بي بي سي، مؤكدين على أن رئيسة الوزراء لا تستطيع البقاء في منصبها.



وقال أحدهم إنها "نهاية المطاف".

وأرسلت ماي رسالة إلى الوزيرة المستقيلة أعربت فيها عن أسفها لفقدان شخص لديه "هذا الشغف والحماس والإخلاص".

وأضافت في رسالتها "لا اتفق مع تقييمك الآن حول نهجنا تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكانت ماي قد تعهدت بالفعل بتحديد جدول زمني لتولي زعيم جديد للحزب بعد تصويت النواب على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



ومن المتوقع أن يحدث التصويت في 7 حزيران ايضاً.

بغداد اليوم- خاص

طالب النائب عن تيار "الحكمة"، حسن خلاطي، الجمعة (24 أيار 2019)، بتخصيص نافذة الكترونية لاستقبال جميع طلبات الراغبين ممن تتوفر فيهم جميع المعايير لشغل المناصب والهيئات الخاصة.

وقال خلاطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم _ واسط

أعلنت مكافحة اجرام شرطة واسط، الجمعة (24 أيار 2019)، القبض على متهم ارتكب جريمة قتل قبل 18 سنة في واسط.

وذكرت المكافحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتها تمكنت من القاء القبض على متهم ارتكب جريمة قتل قبل اكثر من 18

بغداد اليوم-النجف

نفت اللجنة التي شكلها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لجمع المعلومات، الجمعة، 24 أيار، 2019، تبرئة أي شخص، فيما حذرت من ’’أكاذيب’’ تنشرها حسابات وهمية.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).