رونالدو والاغتصاب.. تطور رسمي يعجل باستدعائه

2019/05/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يبدو أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تعرض لضربة كبيرة في قضية الاغتصاب التي تلاحقه من قبل الأميركية كاثرين مايورغا، وذلك بعد تطور جديد طرأ على القضية.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن محامي كاثرين مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات […]

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