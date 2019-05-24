تيريزا ماي تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل

2019/05/24 | 12:23

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رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل

الجمعة

24

ايار

2019 :

12:11 pm

22

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر

المقبل

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