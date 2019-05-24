2019/05/24 | 12:23

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استعدادات بغزة رغم موجة الحر للمشاركة في "جمعة التراحم والتكافل"

يستعد المواطنون في قطاع غزة ، للمشاركة اليوم، في فعاليات الجمعة الـ

"59"، جمعة "التراحم والتكافل"، بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات

العودة شرقي القطاع.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة

الفاعلة في أنشطتها اليوم، تأكيدا على مضي الجماهير قدما في مسيرات

العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.وبحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية فإن الموجة الحارة التي تضرب البلاد

ستتعمق اليوم لتبلغ ذروتها، بارتفاع درجات الحرارة لنحو 14 درجة عن

معدلها السنوي العام.وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة يوم 30 آذار/ مارس

2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وذلك في 5 مخيمات أقيمت شرقي

القطاع على مقربة من السياج الفاصل الذي يفصل قطاع غزة عن باقي

الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأدى القمع الإسرائيلي للمسيرات السلمية إلى استشهاد 305 فلسطينيين،

وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، وصل منهم 17335 إلى مستشفيات

القطاع، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

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