2019/05/24 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحدد الـ 7 من الشهر المقبل موعدا لاستقالتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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