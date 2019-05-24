الغضبان يعلن توفير درجات وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

2019/05/24 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزـ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.وقال الغضبان، في بيـان تلقت "العهد

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