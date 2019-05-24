باكستان:5 شهداء و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة

2019/05/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بانفجار قرب مسجد، اليوم الجمعة، جنوب غربي باكستان.

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