2019/05/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بجريمة قتل قديمة في محافظة واسط.وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة ان “قوة من مكافحة إجرام شرطة واسط، ألقت القبض على متهم أرتكب جريمة قتل قبل أكثر من ١٨ سنة في منطقة زراعية نائية جنوب الكوت حيث قام بقتل المجني عليه بواسطة سلاح ناري ولم يترك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على القاتل “العتيق” في واسط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على القاتل “العتيق” في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).