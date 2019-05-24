بالصور.. دك أوكار داعش في الصحراء وضبط أشياء غريبة

2019/05/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، ان فرقة المشاة الاولى تواصل دك أوكار عصابات داعش الإرهابية في عمق الصحراء.وذكر بيان للوزارة ان “قوات لواء المشاة الثالث والخمسين نفذ عملية بحث وتفتيش عن عناصر داعش الإرهابي لغرض فرض الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين والبحث عن المضافات في المناطق الصحراوية التي يختبؤون فيها”.ولفت البيان […]

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