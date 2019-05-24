تساؤلات حول

2019/05/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيسير سعيد الاسديما هي الاسباب وراء فتح شهية بعض اعضاء مجلس المحافظة لممارسة دورهم الرقابي مع المحافظ واعاد لذاكرتهم ملفات كانوا هم انفسم قد اغلقوها قبل خمس سنوات ؟!

المجلس الموقر يفشل دائما باقالة المسؤولين المحليين فنحن راينا ان المحكمة الادارية قد ردت قرارات اتخذها نفس المجلس ضد مدراء التربية والصحة سابقا ولنفس المحافظ قبل اشهر بالوقت الذي نرى ان هناك اهمالا واضحا من المجلس لقضايا تخص المواطن الكربلائي.

ما هو الضامن لنا ان المحافظ البديل سيكون افضل من المحافظ المقال ومن هي هذه الشخصية التي ستنهض بكربلاء خلال السبعة اشهر القادمة قبيل اجراء انتخابات محلية وخاصة ان المحافظ الحالي سياخذ شهرين او اكثر بامور الطعن والتمييز "

ماذا سيقدم المحافظ الجديد للمجلس الموقر لكي يرضوا عنه! وخاصة ان اغلب اعضائه الحاليين يفكرون بـ(تقاعداتهم) لانهم لن يفوزوا مرة اخرى بعضوية المجلس الا ان يروا "حلمة اذانهم " وخاصة مع تقليص اعداد مجالس المحافظات الى النصف بالانتخابات القادمة!

ما السبب وراء انخراط اعضاء في مجلس المحافظة كانوا لحد اللحظة الاخيرة مع عدم اقالة المحافظ الا انهم انخرطو مع المصوتين اثناء الاقالة ويمكن ان نتعرف على الاسماء من خلال المراجعة الى الاخبار السابقة ؟!!

ولماذا يخجل المحافظ البديل على طرح اسمه لراي العام علما ان الطبخة السياسية قد فاحت رائحتها والخريطة السياسية القادمة اصبحت واضحة!

ما هي الملفات التي على اساسها اقيل الطريحي من قبل المجلس وما مصير اموال الموازنة المالية التي حصلت عليها كربلاء للعام الحالي 2019، والبالغة سته وستين مليار ومئة مليون دينار واولويات صرفها "

لماذا لم يعقد المحافظ المقال عقيل الطريحي مؤتمرا صحفيا يوضح لنا "مظلوميته " سوى بيان مقتضب خجول من مكتبه بانه سيلجا الى القضاء"

ما هو دور العشرة اعضاء الرافضين لاقالة المحافظ عقيل الطريحي لماذا لم يعقدوا مؤتمرا صحفيا يوضحون لنا اسباب تحرك 17 عضوا واصرارهم على اقالة المحافظ في الوقت الضائع

من المفترض على مجلس المحافظة او المحافظ ان يوضحوا لنا هذا الامر الذي اصبح مثار سخرية لدى المتابعين للشان المحلي ؟!!

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