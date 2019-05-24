مقتل 5 اشخاص بانفجار قرب مسجد في باكستان

2019/05/24 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وسائل إعلام باكستانية اليوم الجمعة، مقتل خمسة اشخاص قرب مسجد.

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