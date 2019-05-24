2019/05/24 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حمل مدرب نادي الشرطة نيبوتشا يوفوفيتش، نفسه مسؤولية الخسارة امام القوة الجوية بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي.ونقل الموقع الرسمي للنادي عن يوفوفيتش قوله، “اتحمل مسؤولية الخسارة كاملة واعتذر لجماهير الشرطة التي كانت تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على سجل الفريق خالي من الخسارة سيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الشرطة يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام الجوية أمس وكالة خطوة برس.

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