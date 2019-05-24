2019/05/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية مشتركة مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين شمالي المحافظة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي وبالتعاون طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفذت، مساء امس، عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ثلاثة “دواعش” بعملية أمنية مشتركة شمالي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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