2019/05/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، رسمياً استقالتها من منصبها، فيما أكدت فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقالت ماي في كلمة لها، “أعلن أنني سأستقيل من منصبي ومن زعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو المقبل”.وأضافت “حاولت التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيريزا ماي تعلن استقالتها رسمياً وكالة خطوة برس.

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