“ويكيبيديا” تقاضي تركيا مجددا

2019/05/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بدأت الموسوعة الحرة على الإنترنت “ويكيبيديا”، محاولة جديدة لرفع الحظر الذي تفرضه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عليها في تركيا منذ نحو عامين.وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة “ويكيميديا” غير الربحية التي تشرف على الموسوعة الحرة، كاثرين ماهر، في مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسس “ويكيبيديا”، جيمي ويلز، إن المؤسسة تعتزم رفع قضية الموسوعة إلى […]

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