الصدر يصل الى بغداد عصراً

2019/05/24 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يعتزم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زيارة العاصمة بغداد عصر اليوم الجمعة، قادماً من محافظة النجف.وأفادت أنباء بزيارة الصدر لبغداد عصر اليوم ليشارك في تطاهرات ساحة التحرير التي دعا لها تياره بوقت سابق.وكان التيار الصدري، دعا الثلاثاء الماضي الى تظاهرة “حاشدة” مساء الجمعة (اليوم) “دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة”.وحددت اللجنة المشرفة على التظاهرات إنطلاق التظاهرة بعد الإفطار بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ان تكون كل في محافظته، ويُستثنى من ذلك محافظة النجف.

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