2019/05/24 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول وكالة خطوة برس.

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