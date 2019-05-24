2019/05/24 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان: الرئيس البارزاني تصدى للهجمة الممنهجة التي تعرضت لها خانقين وأطرافها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان: الرئيس البارزاني تصدى للهجمة الممنهجة التي تعرضت لها خانقين وأطرافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).