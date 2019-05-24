رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

2019/05/24 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها .وحددت ماي , السابع من حزيران المقبل موعدا لترك منصبها واتاحة الفرصة لاختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا”.

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