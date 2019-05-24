2019/05/24 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل إعلام محلية نقلا عن من وصفته بالمسؤول البارز بالحكومة، امس، أن مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركية أكد تقديم بلاده قائمة بأسماء الشركات والمصارف الإيرانية إلى الحكومة العرقية لوقف التعامل الفوري معها؛ لأنها تتحايل على العقوبات الأمريكية مستغلة صلات قوية بالعراق....

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