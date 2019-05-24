2019/05/24 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس صرح السفير الهندي لدى الولايات المتحدة، بأن الهند توقفت بالكامل في مايو عن استيراد النفط من إيران، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لكبار مستوردي الخام الإيراني.وذكر السفير الهندي لدى الولايات المتحدة هارش فاردهان شرينغلا، أن نيودلهي أخذت في الاعتبار قلق الإدارة الأمريكية من استمرار إيران في تصدير نفطها.وأشار إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تعلّق بالكامل استيراد النفط الإيراني وكالة خطوة برس.

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