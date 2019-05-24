الدولار يتراجع بسبب “بيانات ضعيفة”

2019/05/24 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تحرك الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في عامين، الجمعة، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط قطاع الصناعات التحويلية مخاوف من أن الصراع التجاري مع الصين، ربما يلحق الضرر بأكبر اقتصاد في العالم، ويؤثر على وضع العملة الأميركية باعتبارها ملاذا آمنا.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات […]

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