عاجل.. انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول

2019/05/24 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول

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