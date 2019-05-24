2019/05/24 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها من منصبها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها من منصبها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها من منصبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).