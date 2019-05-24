وزير الخارجية يؤكد عزم عبد المهدي والكابينة الحكومية على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب

2019/05/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكابينة الحكومية على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص عمل للشباب .واشار بيان لوزارة الخارجية اليوم ، الى ان وزيرها محمد علي الحكيم التقى فيتفيلد انكين رئيسة لجنة العلاقات الخارجيّة والدفاع في البرلمان النرويجيّ وعددا من أعضاء اللجنة من مختلف الأحزاب، […]

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