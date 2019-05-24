2019/05/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الصحف البريطانية أن رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي ستعلن اليوم الجمعة على الأرجح استقالتها.وكتبت شبكة “بي بي سي” على موقعها الالكتروني نقلا عن أعضاء في إدارة رئيسة الحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم “تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح اليوم الجمعة”.وستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة غراهام برادي رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام البريطاني: تيريزا ماي ستعلن اليوم الجمعة استقالتها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام البريطاني: تيريزا ماي ستعلن اليوم الجمعة استقالتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).