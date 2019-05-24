نائب عن سائرون: تظاهرات اليوم رسالة لجميع الأحزاب السياسية.. هذا مفادها

2019/05/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال ناجي رديس، النائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (24 أيار 2019)، إن اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران سيدفع ثمنه الشعب العراقي وستكون نتائجها كارثية.

وذكر رديس في تصريح صحفي، أن "المظاهرات المزمع انطلاقها اليوم الجمعة تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب العراقي يؤمن بتحقيق السلام في المنطقة وأن الحروب قد أنهكته وأثرت عليه اقتصادياً وأمنياً".

وأضاف أن "العراق لا يحتمل اندلاع حرب جديدة يكون الشعب العراقي طرفاً فيها".

وأكد النائب، أن "السيد الصدر يحمل هموم الشعب العراقي، فيما تحمل تظاهرات اليوم رسالة إلى جميع الأحزاب السياسية بأن العراق سيكون الخاسر الاكبر من الحرب الأمريكية – الإيرانية".



مضيفاً أن الشعب العراقي يفتقد لأبسط مقومات العيش وأن اندلاع الحرب ستؤثر سلباً عليه وبشكل كبير".

وكان مصدر مطلع قد أفاد، الجمعة (24 أيار 2019)، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيشارك بتظاهرة ساحة التحرير التي كان قد دعا مكتبه لانطلاقها اليوم، لرفض اندلاع حرب بين إيران وأمريكا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر سيشارك في تظاهرة ساحة التحرير والتي ستنطلق مساء اليوم بدعوة منه، في بغداد".

وكانت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد اصدرت الجمعة 24 ايار 2019، توجيهات الى المتظاهرين.

وقالت صفحة "صالح محمد العراقي" المقرب من الصدر: "اقترح على المتظاهرين، اليوم، رفع العلم العراقي لا غير اطلاقا، وحمل الورود والازهار البيضاء التي ترمز للسلام وحمل اغصان الزيتون".

واضافت، "اقترح ايضا، لبس الزي العراقي واطلاق حمائم بيضاء، واطلاق بالونات عليها العلم العراقي او (الهاشتاكات باللغات الثلاثة) لعلها تصل الى سفاراتهم".

وتابعت، "البسوا قبعات بيض ترمز للتضحية من اجل العراق، واطلقوا هتافات موحدة لا تستهدف احدا ..



بل لنصرة العراق وسلامته فقط، وتقبيل ارض الوطن بصورة موحدة لترمز عن عشق الوطن".

وكان مسؤول مكاتب الشهيد الصدر في بغداد وشمال العراق، إبراهيم الجابري، اعلن، الثلاثاء (21 أيار 2019)، الى الخروج بتظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة.

وقال الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، اننأ ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 24 آيار، الساعة: 9 مساء، وكل في محافظته".

وأشار الى أن "هذه التظاهرات يستثنى منها أهالي محافظة النجف".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حذر الاثنين (20 ايار 2019)، من ان الحرب بين ايران وامريكا ستكون نهاية للعراق، مؤكداً ان أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، "لست مع الحرب بين ايران وامريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني الأمريكي".

وأضاف، "نحن بحاجة الى وقفة جادة مع كبار القوم لابعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستاكل الاخضر واليابس فتجعله ركاماً".

وتابع الصدر، "نحن بحاجة الى أن يرفع الشعب العراقي صوته مندداً بالحرب وبزج العراق بالحرب، فان لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها ..



ولقد اعذر من انذر".

وذكر الصدر، "فيا هذا ..



لا تؤجج حرباً ستكون انت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب بل ولا يريدها ..



ولا العراق ولا شعبه يحمل حرباً اخرى ..



فنحن بحاجة الى السلام والاعمار".

وأكد زعيم التيار الصدري، أن "أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي".

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيشوا هورامي، الجمعة (24 أيار 2019)، أن برلمان الاقليم سيجتمع الاسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للإقليم.





وقال هورامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انتخاب رئيس

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الجمعة (24 أيار 2019)، استقالتها من المنصب، فيما أشارت الى أنها ستستمر بإدارة المنصب حتى بداية حزيران المقبل.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، أني "اعلن استقالتي من

بغداد اليوم- خاص

طالب النائب عن تيار "الحكمة"، حسن خلاطي، الجمعة (24 أيار 2019)، بتخصيص نافذة الكترونية لاستقبال جميع طلبات الراغبين ممن تتوفر فيهم جميع المعايير لشغل المناصب والهيئات الخاصة.

وقال خلاطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

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