مقتل ثلاثة “دواعش” شمال صلاح الدين

2019/05/24 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم ‘ داعش’ الإرهابي بعملية أمنية مشتركة مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين شمالي المحافظة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته/ المعلومة/، ان “قوات الحشد الشعبي وبالتعاون طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفذت، مساء امس، عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول قرب منطقة الزوية […]

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