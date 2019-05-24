إعفاء رئيس جامعة ميسان من منصبه بناء على طلبه

2019/05/24 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث عن اعفاء رئيس جامعة ميسان الدكتور علي الشاوي من منصبه و تكليف الدكتور عبد الباسط محسن عيال بدلا عنه .وصدر الأمر الوزاري بإعفاء الشاوي بناء على طلبه مع نقله بصفة تدريسي لكلية الطب بجامعة بغداد .واسندت مهام رئاسة جامعة ميسان إلى الدكتور عبد الباسط بالوكالة ولمدة ثلاثة اشهر […]

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