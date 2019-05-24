2019/05/24 | 12:54

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رويترز: انفجار يهز مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل وانباء من سقوط ضحايا

الجمعة

24

ايار

2019 :

12:33 pm

33

رويترز: انفجار يهز مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل وانباء من سقوط

ضحايا

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