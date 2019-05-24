2019/05/24 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل

اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة،

إستقالتها من رئاسة الحكومة وزعامة حزب المحافظين وبقائها في منصبها

حتى السابع من حزيران المقبل تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

ماي أوضحت أن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة

الخروج من "الطريق المسدود" بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

، وأضافت ماي أنها ستستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته

الرسمية لبريطانيا في الثالث من حزيران المقبل قبل مغادرتها منصبها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).