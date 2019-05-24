2019/05/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم إرهابي يطال صلاح الدين و4 اشخاص بين شهيد وجريح

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران بهجوم إرهابي استهدف محافظة صلاح الدين.





مراسل الغدير قال ان الهجوم المسلح الذي شنه زمر داعش الإرهابية طال قرية الزوية شمالي المحافظة ما تسبب باستشهاد واصابة أربعة اشخاص.





مضيفا ان منفذي الهجوم الإرهابي لاذوا بالفرار بعد الحادث وان القوات الأمنية شرعت عقب الهجوم بعمليات دهم وتفتيش وملاحقة للإرهابيين في المناطق والقرى القريبة من مكان الحادث.

يذكر ان شخصان استشهدا وأصيب ثالث بجروح جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة أمس في مدينة القائم شمال غرب العراق.

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