توتنهام يستهدف ضم أسينسيو

2019/05/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تستهدف إدارة نادي توتنهام التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب وسط فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب “السبيرز” من أشد المعجبين بأسينسيو، ويرى أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق.وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدرب الأرجنتيني يضع اللاعب الشاب كأولوية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.وقامت […]

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