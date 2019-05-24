2019/05/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الأطباء في دراسة أجريت مؤخّراً أنّ سراويل الجينز الضيقة والمعاطف ذات القبعات الكبيرة والثقيلة تسبّب مشاكل الظهر المؤلمة.وتعاني معظم النساء من آلام في الظهر بسبب الملابس العصرية بما في ذلك الأحذية المفتوحة والحقائب الكبيرة والمجوهرات الثقيلة، بحسب الدراسة التي أجرتها الجمعية البريطانية لعلاج العمود الفقري.وفي التفاصيل أنّ إرتداء الجينز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذه الأسباب..



إحذري ارتداء الجينز الضيّق والكعب العالي! وكالة خطوة برس.

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