2019/05/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس مرت سنة منذ أن أبلغ العلماء الأمريكيون عن طفرة غامضة في المواد الكيميائية المدمرة للأوزون، والمعروفة باسم مركبات “الكلوروفلوروكربون”.وفي خضم السعي لإصلاح ثقب الأوزون، حظر استخدام هذه المركبات منذ عام 1987، بموجب بروتوكول مونتريال الموقع عالميا، لكن اكتشاف انبعاثات لهذه المواد الكيميائية المحظورة، خلال العام الماضي، كان بمثابة مفاجأة صادمة للعلماء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد مصدر المواد الكيميائية الغامضة المدمرة للأوزون وكالة خطوة برس.

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