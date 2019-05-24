تمركز اكثر من 100 عنصر من الحشد الشعبي بكوردستان ايران

2019/05/24 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت منظمة "هنكاو" لحقوق الانسان، عن تمركز عشرات من عناصر الحشد الشعبي في مناطق بكوردستان ايران.وذكر بيان للمنظمة، اطلعت عليه شفق نيوز/ تمركز اكثر من 100 عنصر من الحشد الشعبي بشكل سري في معسكر مايعرف مخيم الاسرى العراقيين، بين قرى سرجاوا وسرا الواقع بين مدينة سقز وبوكان بكوردستان ايران .ونقلت المنظمة تأكيدات قادة امنيين في تلك المنطقة لهذه المعلومات، لكن من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

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