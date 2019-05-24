صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية تُهدّد النمو العالمي

2019/05/24 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في النصف الثاني من 2019 تهدده عودة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وكتبت جيتا جوبيناث في مدونة مشتركة مع مساعدها أوجينيو سيروتي «رغم أن التأثير على النمو العالمي ضئيل نسبياً في الوقت الحالي إلا أن التصعيد الجديد في الحرب التجارية يمكن أن يقوض بشكل خطير مناخ الأعمال وثقة الأسواق المالية، ويعطل سلاسل الإنتاج ويهدد الانتعاش المتوقع في الاقتصاد العالمي في 2019».

في أوائل أبريل خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% هذا العام بعد تسجيل 3.6% عام 2018.



ثم أعلن أن النمو سيتباطأ بشكل حاد في النصف الأول قبل أن ينتعش في النصف الثاني من 2019.لكن الصندوق اعتمد في توقعاته بشكل خاص على هدنة في الحرب التجارية بين أبرز قوتين عالميتين متوقعاً حتى توصلهما إلى اتفاق ثنائي.

ولكن بشكل غير متوقع، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابتداء من 10 مايو تشديد التعرفة الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية وتعتزم الصين زيادة الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار من أول يونيو كما يخطط ترامب لفرض رسوم إضافية على 300 ملــــيار دولار من الواردات من العملاق الآسيوي.

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