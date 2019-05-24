2019/05/24 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن بلاده تسعى جاهدة لتهدئة التوتر في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد بن علوي في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية العمانية أن الطرفين الأميركي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد، مبينا ان اندلاع الحرب ممكن أن يضر العالم بأسره.

وكشف الوزير العماني عن وجود اتصالات مكثفة لنزع فتيل الأزمة الحالية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهد تشترك فيه سلطنة عُمان لمنع المخاطر قبل وقوعها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العُماني: اندلاع الحرب ممكن أن يضر العالم بأسره) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العُماني: اندلاع الحرب ممكن أن يضر العالم بأسره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).