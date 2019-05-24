استقرار في أسعار المعدن الاصفر

2019/05/24 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت فوق 1280 دولارا في الجلسة السابقة في الوقت الذي دفعت فيه بيانات أمريكية ضعيفة الدولار لينزل من

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