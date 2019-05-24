محما خليل يطالب رئيس الوزراء بتطبيق المادة 140 في سنجار

2019/05/24 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل ،اليوم الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتطبيق المادة 140 من الدستور وايجاد الحلول السريعة لمناطق سنجار وسهل نينوى،

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