2019/05/24 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ائتلاف "العبادي" .. يهاجم افراد من الشرطة الاتحادية بالرصاص ويهددهم بـ"عشيرته" ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ائتلاف "العبادي" .. يهاجم افراد من الشرطة الاتحادية بالرصاص ويهددهم بـ"عشيرته" ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).