2019/05/24 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلا تلتفتوا لما تنشره بعض الحسابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصدر لجمع المعلومات: لم تتم تبرئة أي شخص وتحرياتنا مستمرة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصدر لجمع المعلومات: لم تتم تبرئة أي شخص وتحرياتنا مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).