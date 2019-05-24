2019/05/24 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبلغ مساحة زراعة الحنطة والشعير في محافظة نينوى ستة مليون دونم كأكبر مساحة زراعة في العراق، بينما بلغت مساحة زراعة هذه المحاصيل بباقي المحافظات مجتمعة اثني عشر مليون دونم.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تحتل المرتبة الأولى بأكبر مساحة زراعة للحنطة والشعير بواقع 6 مليون دونم – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تحتل المرتبة الأولى بأكبر مساحة زراعة للحنطة والشعير بواقع 6 مليون دونم – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).